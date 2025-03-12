В Актюбинской области 33 села полностью отказались от продажи алкогольной продукции, улучшив безопасность и криминогенную ситуацию в своих населённых пунктах. Эти села расположены в девяти из 12 районов региона, , передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшее количество безалкогольных поселков сосредоточено в Темирском районе, где семь населённых пунктов (Кайынды, Бабатай, Шибулак, Аксай, Бірлік, Шыгырлы, Ащысай) приняли решение отказаться от спиртных напитков.

Также к безалкогольным присоединились 5 населённых пунктов в Мугалжарском (Сага, Кайынды, Кумсай, Булакты, Караколь), Байганинском (Жынгылтытогай, Актам, Айрык, Коптогай, Шукырши) и Шалкарском районах (Шетырғыз, Жанаконыс, Копасор, Тумалыколь, Канбакты).

Отказ от алкоголя также охватил несколько сёл в Уилском (Караколь, Кубасай, Карасу), Айтекебийском (Сарат, Шаркатты), Иргизском (Карасай, Белшер) и Кобдинском (Жарык, Булак) районах.

Полиция отмечает, что осознанный отказ от алкоголя существенно повлиял на криминогенную ситуацию в этих населённых пунктах. В 26 из 33 безалкогольных сёл не зарегистрировали ни одного преступления за последние несколько лет.

В частности, в Айтекебийском, Байганинском, Темирском и Кобдинском районах не было совершено ни одного преступления за последние 5 лет.

Кубасай (Уилский район) и Шетырғыз (Шалкарский район) также стали частью этого безопасного списка.

За последние три года в безалкогольных сёлах Иргизского района и ряда других районов региона не было зафиксировано преступлений, что ещё раз подтверждает положительное влияние отказа от алкоголя на безопасность и порядок.

Ранее 53 села Атырауской области отказались от алкоголя.