3,3 млн казахстанцев остаётся незастрахованным – Гиният

Глава Минздрава Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, где больше всего незастрахованных в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ажар Гиният рассказала о проблемах системы здравоохранения.

"Первое — обеспечение доступности медицинской помощи. Следует отметить, что наибольшее количество жалоб приходятся на города Астана, Алматы, Акмолинскую, Атыраускую области. Вместе с тем, 3,3 млн населения остаётся незастрахованным в системе ОСМС, наибольшее количество отмечается в области Жетысу, Алматинской, Жамбылской областях и Шымкенте", - сообщила министр.

Указала она и на дефицит медицинских кадров. Наибольшая потребность отмечается, по ее словам, в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

"Третье — это недостаточная инфраструктура объектов здравоохранения. Сегодня в более 200 сельских населенных пунктах отсутствуют медицинские объекты, износ зданий составляет 56%, медицинской техникой - 50 %. Четвертое — это проблемы в формировании навыков здорового образа жизни у населения.

В стране 21% взрослого населения употребляют табак, 20% детей имеют избыточную массу тела, а 6% страдают ожирением. Среди подростков в возрасте 11-15 лет регулярно потребляют вейпы-10%, энергетические и сладкие напитки-17,5%, распространенность избыточной массы тела составляет 15%", - резюмировала министр.