33 иностранцев эвакуировали после столкновения грузовика с автобусом в Актюбинской области
ДТП произошло на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент".
Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
155Фото: скриншот с видео
Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением "Уфа - Самарканд" ночью в 40 километрах от посёлка Иргиз Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
ДТП произошло на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент".
"Сотрудники МЧС эвакуировали 33 граждан Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что погодные условия могут значительно осложнить ситуацию на дорогах.
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