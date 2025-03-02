  • 2 Марта, 10:37
  • BAIGENEWS

33 иностранцев эвакуировали после столкновения грузовика с автобусом в Актюбинской области

ДТП произошло на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент".

Сегодня, 08:54
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: скриншот с видео

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением "Уфа - Самарканд" ночью в 40 километрах от посёлка Иргиз Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

ДТП произошло на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент". 

"Сотрудники МЧС эвакуировали 33 граждан Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося  на безопасном открытом участке дороги. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что погодные условия могут значительно осложнить ситуацию на дорогах.

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