Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением "Уфа - Самарканд" ночью в 40 километрах от посёлка Иргиз Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

ДТП произошло на закрытом участке трассы "Самара-Шымкент".

"Сотрудники МЧС эвакуировали 33 граждан Узбекистана на вахтовке до предоставленного на замену автобуса, находящегося на безопасном открытом участке дороги. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что погодные условия могут значительно осложнить ситуацию на дорогах.