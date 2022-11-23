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33 гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат в этом году в Казахстане
Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на встрече с молодёжью Мангистауской области сообщил, что гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат в декабре 33 молодым людям, передаёт BaigeNews.kz.
Гранты присуждают по направлениям "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа".
Программа грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары" по поручению президента реализуется с 2021 года. Большинство обладателей – это простые молодые люди.
Недавно постановлением правительства объявлены имена лауреатов государственной молодежной премии "Дарын" в 10 номинациях.
"За 30 лет получили награду "Дарын" более 300 молодых людей. Среди них есть и молодые таланты из Мангистауской области", - сказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на форуме Zhas Project в городе Актау.
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