33 года Независимости: казахстанские спасатели сняли эпичное видео к празднику
Пожарную технику выстроили в форме цифры "33" и сняли с высоты птичьего полёта.
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В МЧС РК поделились эпичным видео ко Дню Независимости: казахстанцев поздравили, пожарные, спасатели, водолазы, пилоты вертолёта, кинологи, альпинисты, медики, передаёт BaigeNews.kz.
В завершении авторы видео выстроили пожарные авто в форме цифры "33", а сотрудников в форме слова "жыл" и сняли на видео с вясоты птичьего полёта.
"За годы Независимости казахстанские спасатели доказали свою готовность к борьбе с различными вызовами: природными катастрофами, техногенными авариями, стихийными бедствиями и угрозам безопасности. В этот день мы гордимся не только историческими достижениями нашей страны, но и теми, кто выполняя свой долг, ежедневно рискует своими жизнями ради спасения других. Поздравляем всех с Днем Независимости Казахстана и благодарим наших спасателей за их труд, преданность делу и стойкость!", — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, сегодня Казахстан отмечает День Незасисимости. С праздником жителей страны поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.
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