33 бесхозных сибиреязвенных захоронения обнаружили в Жетысу

В области Жетысу уполномоченные органы в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии совершили грубые нарушения в своей работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Природоохранные прокуроры области Жетысу привлекли более 100 должностных лиц ветеринарии к различным видам дисциплинарной ответственности. Три руководителя территориальной инспекции привлечены к ответственности за проступки, дискредитирующие госслужбу. В доход государства возмещено более трёх миллионов тенге.

Сотрудники надзорного органа выявили, что должностные лица допустили 33 тысячи нарушений в ходе вакцинации животных, а также 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности.

Также выявлено 33 бесхозных места захоронения очагов Сибирской язвы, где не приняты меры по их изолированию и приведения их в соответствие.

Кроме того, было установлено четыре факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии. А 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям по уровню образованию и опыта.