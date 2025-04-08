Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент заслушал отчет о результатах работы ведомства и обозначил ключевые задачи на будущее, передаёт BaigeNews.kz.

За 2024 год Агентством завершено расследование 300 уголовных дел, возмещен ущерб пострадавшим в размере около 20 млрд тенге.

Заморожены криптоактивы организаторов финансовых пирамид на сумму 2,2 млрд тенге, ликвидированы шесть организованных преступных группировок, включая одну транснациональную.

Агентству удалось предотвратить необоснованные бюджетные траты на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов, металлолома и бензина, что помогло стабилизировать внутренний рынок топлива.

Особое внимание уделено защите прав граждан:

Выявлена крупная мошенническая схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб составил 30 млрд тенге, пострадали 327 тысяч человек;

Ликвидированы 24 финансовые пирамиды;

Заблокированы 5,6 тыс мошеннических сайтов, закрыты 30 чатов и аккаунтов с охватом свыше 22 тыс человек.

Среди профилактических мер:

проведены уроки финансовой безопасности для 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.

Также в Мажилис внесены законодательные поправки по борьбе с отмыванием доходов, соответствующие стандартам FATF.

Президент поручил продолжить работу по снижению теневого оборота, профилактике экономических правонарушений, защите граждан и повышению финансовой грамотности населения.