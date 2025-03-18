В настоящее время активно ведутся работы по очистке водопропускных труб для предотвращения переливов талых вод через проезжую часть, передаёт BaigeNews.kz . Это важная часть подготовки дорог к весеннему паводковому сезону. На сегодняшний день из 8 891 трубы открыто уже 7 294 (что составляет 82% от общего плана). Для обеспечения бесперебойного выполнения противопаводковых мероприятий задействовано 1 038 единиц специализированной техники и 1 700 работников.

Объёмы подготовленных материалов для ликвидации возможных последствий паводков впечатляют: 24,1 тыс. м³ песка, 38,6 тыс. м³ ПГС (природного гравия и песка), 15,8 тыс. м³ бутового камня и 303 тыс. мешков. Эти ресурсы помогут не только предотвратить затопления, но и устранить последствия в случае повышения уровня воды.

Кроме того, в паводковый период в распоряжении специалистов окажется ещё более 150 тыс. м³ песка и отсева, которые были заготовлены в ходе зимнего содержания дорог и находятся в запасе.

Особое внимание уделяется участкам, наиболее подверженным риску подтоплений. В 2025 году на республиканских дорогах выявлено 326 таких участков общей длиной 96,5 км. Наибольшее количество паводкоопасных зон зафиксировано в девяти областях страны: Акмолинской (40), Костанайской (37), Северо-Казахстанской (35), Актюбинской (31), Алматинской (29), Карагандинской (25), Атырауской (24), Восточно-Казахстанской (22) и Абайской (22).

Эти меры направлены на то, чтобы весной дороги оставались безопасными, а движение - бесперебойным, несмотря на возможные природные катаклизмы.