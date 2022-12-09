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ОТВ Сегодня, 16:31
218
Сегодня, 16:31
218
Фото: ОТВ

320 тысяч тенге составит средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году

Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города рассказала о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, передаёт BaigeNews.kz.

"На будущий год фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге.  В будущем году на 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге.  Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023-м этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге", - сказала она. 

Кроме того, в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге. 

"Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты, для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге", - добавила Асем Нусупова. 

Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышенные зарплаты будут получать работники сферы здравоохранения. 

"В частности, оплата труда врачей увеличатся на 30%, среднего медперсонала – на 20%, младшего медперсонала – на 18%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 350 тыс. тенге, среднего медперсонала – 205 тыс. тенге", - заключила она.

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#зарплата #Алматы #учителя
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:31
218
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