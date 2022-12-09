320 тысяч тенге составит средняя зарплата учителей в Алматы в 2023 году

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Заместитель акима Алматы Асем Нусупова на заседании маслихата города рассказала о планируемом в следующем году повышении заработных плат учителей и врачей, передаёт BaigeNews.kz.

"На будущий год фонд заработной платы педагогам и медработникам составит 170 млрд тенге. В будущем году на 25% повысятся зарплаты у 32-33 тысяч педагогов, на это бюджетом города предусмотрено 73 млрд тенге. Если в 2022 году средняя зарплата учителей составляла 250-255 тысяч тенге, то в 2023-м этот показатель увеличится до 320 тысяч тенге", - сказала она.

Кроме того, в следующем году предусмотрено повышение на 22% заработной платы библиотекарей, технического персонала и других работников сферы образования, на что выделяется 9 млрд тенге.

"Около 19 тысяч педагогов, которые подтвердили повышение своей квалификации, получат доплаты, для этого заложено дополнительно 25 млрд тенге", - добавила Асем Нусупова.

Она также проинформировала депутатов маслихата, что в будущем году повышенные зарплаты будут получать работники сферы здравоохранения.