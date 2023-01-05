32 участка трасс в Казахстане остаются закрытыми из-за непогоды

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Из-за непогоды 5 января закрытыми остаются 32 участка республиканских автодорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol. Трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

"Из-за непогоды наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на автодорогах республиканского значения Карагандинской, ВКО и Абайской областей. За минувшие сутки в данных регионах из снежного заноса вызволено порядка 200 машин, спасены 346 людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на трассах производятся масштабные работы по уборке снега. В работах задействовано 500 единиц специальной эксплуатационной техники. С 3 января после ухудшения погодных условий израсходовано 2200 кубических метров противогололёдных материалов.