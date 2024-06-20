32 млн тенге за неделю отдали мошенникам жители Акмолинской области
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От действий мошенников за неделю в Акмолинской области пострадали более 20 человек. Доверчивые граждане передали злоумышленникам 32 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В основном мошенники звонили казахстанцам и представлялись операторами сотовой связи, сотрудниками банка, либо присылали сообщения от имени знакомых с просьбой занять деньги.
К примеру, житель Косшы в мессенджере WhatsApp получил сообщение, в котором знакомая просила его занять 200 тысяч тенге и обещала вернуть деньги с процентами.
Не убедившись в том, действительно ли это пишет знакомая, мужчина перевёл деньги на указанный счёт и только вечером, решил позвонить и узнать, всё ли у дамы в порядке. Знакомая рассказала, что её телефон взломали.
Прокуроры просят граждан быть внимательнее с переводами и сообщениями от знакомых с просьбой одолжить денег.
"Обязательно позвоните, уточните, действительно ли сообщение написано вашими знакомыми. Ни при каких обстоятельствах не пересылайте деньги на незнакомые номера банковских карт", - обратились к казахстанцам сотрудники прокуратуры Акмолинской области.
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