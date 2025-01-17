3,2 млн штук молоди рыбы спасено на водоканале Баксай в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.



Сообщалось, что экоактивист 13 января обнаружил на водоканале массовый замор рыбы и опубликовал видео в соцсети. После этого на место выехали представители госорганов.



Как сообщает Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза, за несколько дней общее количество спасённой молоди рыб составило 3,2 млн. Спасённую молодь карася и карпа средним весом транспортируют в реку Жайык в живом виде.

В мероприятиях задействовано 40 человек, семь единиц техники. Ситуация взята на особый контроль.