3,2 млн штук молоди рыб спасли на водоканале в Атырауской области
В мероприятиях задействовано 40 человек, семь единиц техники.
Сегодня, 03:41
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Сегодня, 03:41Сегодня, 03:41
115Фото: Минсельхоз РК
3,2 млн штук молоди рыбы спасено на водоканале Баксай в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что экоактивист 13 января обнаружил на водоканале массовый замор рыбы и опубликовал видео в соцсети. После этого на место выехали представители госорганов.
Как сообщает Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза, за несколько дней общее количество спасённой молоди рыб составило 3,2 млн. Спасённую молодь карася и карпа средним весом транспортируют в реку Жайык в живом виде.
В мероприятиях задействовано 40 человек, семь единиц техники. Ситуация взята на особый контроль.
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