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  • 32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане
bfm74.ru Вчера, 21:54
253
Вчера, 21:54
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Фото: bfm74.ru

32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане

Для своевременного обнаружения пожаров по периметру города установлены 32 камеры видеонаблюдения на 4-х высотных зданиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Для своевременного обнаружения пожаров 32 камеры видеонаблюдения установлены на четырёх высотных зданиях (ЖК "Эгалите", "Байконур", "Северное сияние", "Свечка") с передачей в Центр оперативного управления силами и средствами ДЧС", - говорится в сообщении.

Сейчас имеется доступ к 216 городским видеокамерам и системе "СЕРГЕК", что позволяет оперативно реагировать на происшествия.

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Вчера, 21:54
253
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