32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане

Фото: bfm74.ru

Для своевременного обнаружения пожаров по периметру города установлены 32 камеры видеонаблюдения на 4-х высотных зданиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Для своевременного обнаружения пожаров 32 камеры видеонаблюдения установлены на четырёх высотных зданиях (ЖК "Эгалите", "Байконур", "Северное сияние", "Свечка") с передачей в Центр оперативного управления силами и средствами ДЧС", - говорится в сообщении.

Сейчас имеется доступ к 216 городским видеокамерам и системе "СЕРГЕК", что позволяет оперативно реагировать на происшествия.