32 человека задержаны за совершение интернет-мошенничеств в Алматинской области

Полицейскими Алматинской области проводится все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение и снижение интернет-мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Всего с начала года на территории области зафиксировано 747 фактов интернет-мошенничеств. Задержано 32 человека, подозреваемых в противоправных действиях. Потерпевшим возмещено почти 16 миллиона тенге.

С целью противодействия киберпреступности, полицейские региона на постоянной основе проводят акции и профилактические мероприятия, в ходе которого жителям разъясняют о том, как не стать жертвами интернет-мошенников.

"Многое зависит от самих граждан, в этой связи просим всех быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам сообщили о якобы совершаемых преступных действиях против ваших банковских счетов, не поддавайтесь эмоциям, проверьте информацию по официальному телефону банка, посетите филиал лично", - предупреждает заместитель областного управления криминальной полиции Нуржан Кенесханулы.

Так же следует поступить, если звонят якобы сотрудники полиции, судоисполнители или другие официальные лица с сообщением о якобы наложенных на вас ограничениях, или о том, что ваши родственники стали виновниками ДТП.