32 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Таразе

Фото: пресс-службы МЧС РК

32 человека, в том числе шестеро детей, эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в квартире на втором этаже этаже пятиэтажного жилого дома по улице Сагындыкова в ночь на 27 декабря. В тушении были задейстованы силы и средства ДЧС в составе 14 человек личного состава и трёх единиц техники.

С ожогами 15 процентов тела 1-2 степени госпитализирована женщина 1930 года рождения, врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

По предварительным данным пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

В МЧС призывали строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.