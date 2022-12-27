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Сегодня, 13:00
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162Фото: пресс-службы МЧС РК
32 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Таразе
32 человека, в том числе шестеро детей, эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пожар произошёл в квартире на втором этаже этаже пятиэтажного жилого дома по улице Сагындыкова в ночь на 27 декабря. В тушении были задейстованы силы и средства ДЧС в составе 14 человек личного состава и трёх единиц техники.
С ожогами 15 процентов тела 1-2 степени госпитализирована женщина 1930 года рождения, врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.
По предварительным данным пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
В МЧС призывали строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
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