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Лента новостей

пресс-службы МЧС РК Сегодня, 13:00
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Сегодня, 13:00
162
Фото: пресс-службы МЧС РК

32 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Таразе

32 человека, в том числе шестеро детей, эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар произошёл в квартире на втором этаже этаже пятиэтажного жилого дома по улице Сагындыкова в ночь на 27 декабря. В тушении были задейстованы силы и средства ДЧС в составе 14 человек личного состава и трёх единиц техники.

С ожогами 15 процентов тела 1-2 степени госпитализирована женщина 1930 года рождения, врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.

По предварительным данным пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

В МЧС призывали строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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#Пожар #эвакуация #ожог #Тараз
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:00
162
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