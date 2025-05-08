Летом 2025 года различными программами оздоровления, отдыха и занятости планируют охватить 3,1 миллиона юных казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Из них свыше 500 тысяч – дети из социально уязвимых категорий. Дополнительно при поддержке фонда "Қазақстан халқына" возможность отдохнуть бесплатно получат 10 тысяч детей.

Программа летнего отдыха охватывает широкий спектр направлений: трудовую и творческую деятельность, туристические и познавательные маршруты, интеллектуальные и образовательные мероприятия, а также участие в международных проектах и форумах.

Все организационные вопросы прорабатываются в рамках совместного плана 9 государственных органов. Для этих целей созданы республиканский и региональные штабы. Подготовлен перечень центров отдыха, планирующих начать работу летом.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Усилен контроль за соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах.

Для формирования культуры безопасного и активного летнего отдыха подготовлены и будут распространены памятки, инструкции и гайдбуки. В регионах будут реализованы такие уникальные проекты, как: "Сакральный восток", "Ұлы Дала кереметі", "Jas galym", "Гастро туризм", "Гостевая семья".

Всего в этом году планируется работа 16 круглогодичных, поэтапное открытие 188 сезонных, более 10 тысяч пришкольных лагерей с питанием и без, а также 512 палаточных и юрточных лагерей.