31-летний рабочий скончался после ЧП на ферросплавном заводе в Караганде

31-летний рабочий Карагандинского ферросплавного завода, пострадавший в момент выброса пламени, скончался в больнице. Медикам не удалось его спасти, передает BaigeNews.kz.

"Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного из пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1993 года рождения с глубокими 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался", - сообщили в областном управлении здравоохранения.

Напомним, ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия.