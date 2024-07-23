31-летний рабочий скончался после ЧП на ферросплавном заводе в Караганде
Сегодня, 00:08
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Сегодня, 00:08Сегодня, 00:08
141Фото: shutterstok
31-летний рабочий Карагандинского ферросплавного завода, пострадавший в момент выброса пламени, скончался в больнице. Медикам не удалось его спасти, передает BaigeNews.kz.
"Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного из пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1993 года рождения с глубокими 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался", - сообщили в областном управлении здравоохранения.
Напомним, ЧП на карагандинском ферросплавном заводе произошло 20 июля в 4:10. На печи №1 произошёл внезапный выброс пламени, в результате которого, пострадали восемь работников предприятия.
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