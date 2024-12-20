31 декабря в Астане запустят традиционный новогодний салют. Об этом на брифинге в СЦК сказал аким города Женис Касымбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Буквально позавчера мы зажгли ёлки в Астане. Более 30 общественных пространств в городе подготовлено к новогодним праздникам, обустроены детские катки, горки. В 15 точках сейчас функционируют новогодние ёлки. Город к проведению новогодних праздников готов. Салют будет", - пообещал аким Астаны.

Напомним, на День независимости в столице отказались от праздничного фейерверка.