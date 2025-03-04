По меньшей мере 31 человек погиб и 22 пострадали после аварии с участием пассажирского автобуса в Боливии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

"Грузовик, двигавшийся по шоссе на юге Боливии, рано утром в понедельник столкнулся с автобусом, в результате чего автобус съехал с дороги и погиб по меньшей мере 31 человек", - говорится в сообщении.

К слову, после столкновения с грузовиком автобус пролетел еще около 500 м вниз в овраг. На место автокатастрофы сразу же прибыли машины скорой помощи и спецтехника.