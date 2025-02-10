Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.

С 2022 по 2024 год подозреваемые создали организованную преступную группу, которая управляла нелегальным игорным бизнесом через платформу "bingo37.pro". Ставки принимались операторами через банковские переводы, а затем участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к играм.

Для отмывания преступных доходов группа использовала дропов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег, чтобы скрыть их преступное происхождение.

Ежедневно незаконное онлайн-казино приносило доход от 150 000 до 200 000 тенге. Общий доход группы составил более 306 миллионов тенге.

В ходе расследования было установлено, что на эти средства были приобретены два автомобиля — "Toyota Land Cruiser" и "Lexus EC 250" стоимостью 66 миллионов тенге. Для того чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, машины были оформлены на доверенных лиц.

По решению суда на эти автомобили наложен арест. В отношении организаторов преступной схемы избрана мера пресечения в виде ареста.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии с законодательством, информация, касающаяся следствия, не подлежит распространению.