306 млн тенге на нелегальных ставках: подпольное казино накрыли в Актюбинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz.
С 2022 по 2024 год подозреваемые создали организованную преступную группу, которая управляла нелегальным игорным бизнесом через платформу "bingo37.pro". Ставки принимались операторами через банковские переводы, а затем участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к играм.
Для отмывания преступных доходов группа использовала дропов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты обналичивались крупные суммы денег, чтобы скрыть их преступное происхождение.
Ежедневно незаконное онлайн-казино приносило доход от 150 000 до 200 000 тенге. Общий доход группы составил более 306 миллионов тенге.
В ходе расследования было установлено, что на эти средства были приобретены два автомобиля — "Toyota Land Cruiser" и "Lexus EC 250" стоимостью 66 миллионов тенге. Для того чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, машины были оформлены на доверенных лиц.
По решению суда на эти автомобили наложен арест. В отношении организаторов преступной схемы избрана мера пресечения в виде ареста.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии с законодательством, информация, касающаяся следствия, не подлежит распространению.
Самое читаемое
- Казахстан взял первое золото на Азиаде-2025
- В Уральске автолюбитель заставил полицейских оформить протокол на их коллег
- Силач из Семея рассказал о нашумевшем шапалаке, переезде в США и многомиллионном гонораре
- Скандал в аэропорту Алматы прокомментировала авиакомпания FlyArystan
- В Таразе 16-летняя школьница родила ребёнка от отчима