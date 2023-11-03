305 нелегалов задержали в Алматы

За три дня проведения локальных профилактических мероприятий сотрудниками миграционной и местной полицейской служб в Алматы выявили и привлекли к административной ответственности 305 иностранцев. В основном это граждане Узбекистана и стран Африканского континента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Poliisa.kz.

"В приёмник-распределитель водворено 106 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность. По постановлениям суда за пределы Республики Казахстан депортирован 101 иностранец. За непринятие соответствующих мер к ответственности по статье 518 КоАП РК привлечено 115 принимающих лиц: физических лиц – 97, юридических - 18. В отношении четырёх компаний, в соответствии с Законом РК “О миграции населения”, в дальнейшем будет отказано в приглашении иностранцев", – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.