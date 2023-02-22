"300 тенге за следственную работу": госадвокаты пожаловались на свою зарплату

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На размер и механизм получения оплаты труда государственных адвокатов пожаловались в Республиканской коллегии адвокатов. В ходе пресс-конференции в Астане представители адвокатуры озвучили ряд проблем. В частности, несправедливость оплаты труда и механизмы её получения государственными адвокатами, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане есть программа гарантированной государственной юридической помощи, в рамках которой предоставляется бесплатный адвокат, оплачиваемый государством. В прошлом году на оплату их труда выделялось 2,4 миллиарда тенге из бюджета. Если разделить эту сумму на общее количество государственных адвокатов, то в среднем на каждого приходится около 60-70 тысяч тенге в месяц. Понятно, что мотивации работать за такую зарплату будет не так уж и много", — рассказал председатель Республиканской адвокатской коллегии Айдын Бикебаев.

Он пояснил, что оплата адвокатам производится не за сутки, и даже не за час, а поминутно.

"Из-за этих норм некоторые адвокаты за следственные действия получают всего 300 тенге, если оно длилось 10 минут. Учитывается только это время, но совсем не берётся в расчёт, что адвокат ехал за свои деньги с одного конца города в другой, готовился заранее к этим следственным действиям, а по итогу получил всего 300 тенге. Кто будет работать за такие деньги? Потому и страдает качество предоставляемых услуг. Но и это ещё не всё. Чтобы получить свои 300 тенге, он должен получить документ за подписью своего процессуального оппонента — следователя. В чём тогда проявляется принцип независимости адвокатуры, который, по идее, заложен в законе?", — добавил спикер.

В коллегии уверяют, что высококвалифицированный и востребованный адвокат работать на таких условиях не будет, а это значит, что у обвиняемых граждан будет меньше шансов в полной мере реализовать своё право на юридическую помощь и защиту в суде. Более того, работа с особо тяжкими и тяжкими преступлениями требует определённого опыта работы, а высококвалифицированный специалист, имея платные дела, на такую работу не согласится. В результате чего над серьёзными преступлениями работают молодые не опытные адвокаты.