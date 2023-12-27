Свыше 300 казахстанских "моделей" снимались в секс-видео

Транснациональная преступная группа по распространению порнографических материалов работала под прикрытием крупного модельного агентства в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Сообщается, что сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Алматы задержали мужчину, который организовал транснациональную преступную группу по распространению порнографических материалов и действовал под прикрытием крупного модельного агентства, в котором работали более 300 "web-cam моделей".