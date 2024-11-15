300 лет вместе. Как Казахстан и Татарстан нашли новые пути сотрудничества

Август 1997 года. Правительства Татарстана и Казахстана подписывают соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Нефть, газ, и "КамАЗ" объединили страны так, что совместная работа превратилась в стратегическое партнёрство. По итогам 2023 года товарооборот между странами составил 810 млн долларов. В ближайшие годы этот показатель планируют поднять до 1 млрд долларов. Кроме реализации финансовых интересов дружественные страны занимаются взаимным культурным обогащением, которое началось ещё в начале 90-х.

Последний наглядный пример – грандиозная программа "Дни культуры Абайской области в Татарстане", которая на днях прошла в "столице всех татар мира", и которую до сих пор "смакуют" местные жители. Как встретили делегацию из Казахстана, о чём договорились стороны, и почему глава Абайской области чувствует себя в Казани почти как дома, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

В третьей столице России

"Самый большой из древних городов России и самый древний среди больших" – так Казань называют его жители.

Брендированная "Третья столица России" и его пятый по численности город расположен на левом берегу Волги. Здесь проживают 1,3 млн человек, свыше 3 млн туристов бывают тут ежегодно. Город-микс сочетает в себе мусульманский и христианский колорит в обрамлении европейской архитектуры.

В Татарстане живёт казахская община, её численность примерно 2500 человек, как правило, это оставшиеся здесь после обучения студенты и магистранты. 1115 из них – это действующие студенты. В Казахстане проживают 205 тысяч татар, по численности диаспора занимает шестое место в республике.

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Многие из переселенцев воспользовались возможностью повидать своих земляков и погрузиться в родную атмосферу во время проведения "Дней культуры области Абай в Татарстане". Для этого в Казань приехал целый десант из 180 человек во главе с акимом области Нурланом Уранхаевым. Музыканты, общественность, сотрудники музея и библиотеки явили жителям татарской столицы богатство казахской культуры.

Бизнес-сообщество обменялось опытом в сфере технологий и предпринимательства. Казань, занимающая передовые позиции в авиа- и машиностроении, металлообработке, нефтехимической и пищевой промышленности, представляет для Казахстана большой интерес в виде инвестсотрудничества и опытной площадки.

Двумя неделями ранее с 22 по 24 октября в Казани прошла встреча деловой группы БРИКС. А буквально накануне приезда гостей здесь отметили День народного единства и День конституции РТ. Поэтому разгорячённые казанцы встретили делегацию весьма вкусно и приветливо. В ответ гости произвели на ведущих сценах фурор.

Стоит отметить, что в 2022 году в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в России прошли Дни культуры Казахстана.

В 2024 году президент Касым-Жомарт Токаев дважды посетил Татарстан для участия в саммите БРИКС и во время открытия "Игр будущего".

Кремниевая долина Татарстана

Казань славится развитием цифровой индустрии, куда приезжают обменяться опытом в сфере цифровых технологий и инноваций. Два года назад здесь открыли уже второй IT-парк, на этот раз имени Башира Рамаева. Бывая в столице Татарстана, глава Абайской области Нурлан Уранхаев не упускает возможности побывать в них, внимательно изучая опыт. Его мечта – собрать на родине стартапы, IT-компании, мотивированную молодёжь и инвесторов в одном месте, создав современный технопарк.

IT-парк имени Рамаева – это 105 тысяч квадратных метров и 21 муниципальный филиал, который предлагает своим резидентам самые разные услуги и инфраструктуру: от дата-центров и бизнес-инкубаторов до IT-академий, коворкингов и специализированных жилых и офисных пространств. В прошлом году IT-парк принял почти 700 делегаций из разных стран.

Напомним, в своих повестках президент Токаев напоминает о стратегической задаче – полной трансформации Казахстана в IT-государство.

Фото пресс-службы акимата области Абай

В первый день программы аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и пригласил его посетить свой регион. Поэтому вполне ожидаемо, что 2025 год запомнится казахстанцам встречным культурным событием, которое, вероятно, ожидается в Семее.

"В Семее много лет с успехом работает татарская школа искусств, установлен памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю и бюст национального героя Мусы Джалиля. В Казани, в свою очередь, установлен бюст казахского мыслителя Абая Кунанбаева. Кроме того, в нашем областном центре ежегодно проводится масштабное празднование сабантуя, которое собирает тысячи жителей города и других регионов Казахстана. Поэтому могу сказать, что область Абай проводит большую работу по развитию двусторонних отношений в разных сферах. Тесные дружеские связи между нашими регионами стали возможными благодаря историческому прошлому, общности обычаев и традиций", – рассказал аким области Абай Нурлан Уранхаев во время встречи с главой Татарстана.

Фото пресс-службы акимата области Абай

В тот же день делегация из Абайской области побывала на торжественном приёме в консульстве Казахстана. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz генеральный консул рассказал, что традиционные ежегодные приёмы – это встречи с выходцами из Казахстана и партнёрами из научных и бизнес-кругов, а их цель – продвижение культуры, традиций нашей страны и поддержка земляков.

"Два года назад мы проводили Дни культуры Казахстана в России, для чего были выбраны три региона – Астрахань, Казань и Москва. В рамках этого турне к нам приезжал оркестр народных инструментов имени Курмангазы, была развёрнута обширная культурная программа. Но если брать в целом, из всех регионов, которые посещали Татарстан, область Абай выделяется. И народ это оценил", – поделился своими наблюдениями генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

Каждый приём в консульстве – это тщательная подготовка, которая позволяет продемонстрировать гостям всё богатство казахской культуры: от музыки до гастрономии. К примеру, последняя встреча запомнилась гостям щедрой "дастархан-выставкой". Представители консульства по этому случаю привезли алматинский апорт, натуральное казахстанское мясо, кумыс, шубат.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Чем привлекательна Абайская область

Инновационный индустриальный парк Технополис "Химград" – ещё одна предпочтительная локация акимата Абайской области в Казани. 500 тысяч квадратных метров "Химграда" – это высокая насыщенность предприятий в таких приоритетных сферах, как малотоннажная химическая продукция, переработка полимеров, нанотехнологии, энергоэффективные технологии, ресурсосбережение и медицинские разработки. Одним словом это огромная опытная площадка, где учатся и внедряют новые технологии, что немаловажно для промышленности Казахстана и дальнейшего развития отношений между Татарстаном.

А Абайской области есть что развивать: это солидный агропромышленный потенциал и минеральные запасы, туристический Алаколь, логистические проекты, в том числе будущая железная дорога Аягоз-Тачэн. С учётом потенциальной сырьевой базы шерсти и шкур в регионе планируется построить завод по производству желатина.

В поиске инвестиционных партнёров делегация посетила также особую экономическую зону "Алабуга", которая пронизана готовой промышленной, инженерной, транспортной и таможенной инфраструктурой, приправленной ощутимыми налоговыми и таможенными льготами. Так, выбрав участок из двух тысяч гектаров под строительство и выкупив его, резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт на 10 лет. Здесь же аким заинтересовался образовательными возможностями по программе Международного бакалавриата.

Фото пресс-службы акимата области Абай

В торгово-промышленной палате Татарстана команда Уранхаева представила доклад об инвестиционном потенциале области Абай. Обсуждение возможностей и поиск точек соприкосновения прошло в формате B2B.

В интервью BaigeNews.kz Нурлан Уранхаев резюмировал деловые встречи и лишь намекнул на некоторые планы.

"Мы презентовали инвестиционные возможности области Абай. Много мест посещения. Даже посмотрели новый строящийся театр, так как в Семее намечается строительство конгресс-холла. У нас практически безостановочное движение, даже глаза закрываются от усталости. Была интересная встреча с раисом Татарстана, в очередной раз поговорили с ним о планах. И есть предварительная договорённость о его визите в Семей в следующем году. Проговариваем вопросы сотрудничества в сфере логистики, сельского хозяйства. У нас есть индустриальная зона, которую мы должны развивать, а как это можно сделать, мы посмотрели на примере технопарка и технограда. Радует, что студенты здесь получают образование по нужным специальностям, например, очень важным направлением является нефтехимия. Надеюсь, эти ребята привезут знания на Родину. Мы будем завязываться и дальше. Скажу так: ментально нам легче работать с Татарстаном – они нас понимают, мы их знаем. Никого не делим. Я пока не могу сказать, что мы как дома, но чувствуем себя здесь очень уютно!" – улыбнувшись, заключил Нурлан Уранхаев.

Льётся нефть, струится газ!

На сегодня торгово-экономические связи Казахстана напрямую развиваются с 76 субъектами Российской Федерации. Татарстан – в топе самых активных партнёров. Так, компания "Татнефть" налаживает в Казахстане производство бутадиена для продвижения шинного бизнеса, а "КамАЗ" собирает большегрузы.

Более подробно о приоритетных направлениях сотрудничества Казахстана и Татарстана рассказал нам генеральный консул Ерлан Искаков.

"Говоря об инвестиционном сотрудничестве, выделяется компания "Татнефть". Она очень активно работает в Казахстане. В настоящий момент ведутся полевые работы по подготовке фундаментов под технологическое оборудование совместного предприятия ТОО "Бутадиен" с целью его дальнейшего использования для изготовления шин, проводятся геологоразведочные работы в Атырауской области. Буквально в 2023 году в городе Сарань Карагандинской области был построен шинный завод "КАМА TYRES KZ", в этом году завод запустил производство. Предполагается выпуск около 3,5 млн штук шин, 500 тысяч из которых для грузового транспорта. Мы надеемся, что в следующем году он заработает на полную мощность и будет создано свыше тысячи рабочих мест. Перспективы большие, инвестиции оцениваются свыше 1,5 млрд долларов. Надеемся, что будут и другие проекты", – рассказал Ерлан Искаков.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Строящийся сухой порт близ китайской границы у переправы "Бахты", что на территории Абайской области, открывает для региона, и в частности, Семея, "безграничные" возможности. К ним присматривается и Татарстан.

Отметим, что на территории Казахстана работает немало компаний из Татарстана в сфере энергетики, промышленности и станкостроения, авиа- и вертолётостроения, газомоторного топлива и нефтехимии.

Культурный фурор

Дни культуры Абайской области в Татарстане запомнились местным жителям яркой концертной программой. Билеты разлетелись в считанные дни, залы были заполнены. Послушать артистов из Семея пришли не только столичные жители, но и представители местной провинции.

В Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала оркестр казахских народных инструментов "Бибигуль" Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева взорвал зал шедевральным исполнением произведений именитых композиторов. Знакомые татарам народные мелодии из под струн домбры и кобыза звучали очень мелодично.

Эстрадно-симфонический оркестр акима области Абай представил концертную программу во Дворце культуры имени С. Саид-Галиева под руководством дирижёра Кенжегуль Акшекиной.

На сцене Дома дружбы выступили татарский народный ансамбль песни и танца "Иртыш моннары" и народный фольклорно-этнографический ансамбль "Истэляк". Эти коллективы – визитная карточка татарской диаспоры в городе на Иртыше, знаменитые и в Казахстане, и в Татарстане, и создающие надёжный культурный мост между двумя странами.

Уникальные по составу и репертуару команды – это артисты разных национальностей, которые поют песни на разных языках.

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Ансамбль "Иртыш Моннары" в 1987 году основал его бессменный руководитель Габдулхак Ахунжанов, заслуженный деятель искусств Татарстана, основатель единственной в Казахстане Татарской школы искусств. Он одним из первых в Казахстане начал налаживать с Татарстаном культурные связи. Так, уже в 1990 году коллектив выступил в Казани на республиканском сабантуе, где был единственным коллективом из Казахстана.

За это время коллектив сменил несколько составов. Многие его участники однажды переехали и обосновались в Татарстане. Поэтому не упустили возможности прийти на концерт и встретиться с любимым коллективом.

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В Казанском музее имени Габдуллы Тукая прошла выставка редких книг из экспозиции областной библиотеки Абая города Семей, чей редкий фонд составляет пять тысяч экземпляров. Самое архаичное из привезённых изданий – "Эпические творения о походе Ивана VI" Михаила Хераскова 1786 года. По соседству была представлена знаменитая древнегреческая "Илиада" Гомера в типографской обработке 1829 года.

Как они оказались в старинном Семипалатинске, в котором первые типографии появились только в XIX веке? Пожалуй, это главный вопрос, который задавали участники встречи.

"У нас было много политических ссыльных, которые в начале XVIII века стали приезжать в Семипалатинск со своими книгами. Приезжали татарские купцы с изданиями, вышедшими в Казани на татарском языке, и передавали их в библиотеку. Поэтому у нас сформировался такой замечательный фонд", – рассказала собравшимся руководитель отдела развития библиотеки имени Абая Рахиля Адикаева.

А перед выставкой уроженка Алматы, студентка казанской магистратуры по специальности "Тюркология" Маржан Окасова провела для делегации Абайской области экскурсию по музею Тукая, поговорив с земляками на родном языке.

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Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник "Жидебай-Бөрілі" из Семея привёз для жителей Казани просветительскую выставку, представив 80 экспонатов. Это личные вещи трёх самых великих представителей Казахстана – Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова. Редкие свидетельства своих современников – вещи и рукописи – на несколько дней обосновались в выставочном зале Казанского Кремля, чтобы познакомить гостей с творчеством и жизнью писателей.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Урок казахского языка в Казани

У каждой страны есть свой поэтический герой. В Казахстане – Абай, в России – Пушкин, а локально в Татарстане – Габдулла Тукай. Почти половину своей жизни он провёл в Уральске, у своей тёти, которая забрала сироту в казахстанский приграничный город, чтобы вырастить племянника образованным и интеллигентным. У неё получилось. Парень, страдающий болезнью лёгких, изучал языки, грамоту и пил степной кумыс. Но в 27 лет он скончался от туберкулёза.

"Тукай жил в Уральске. Он провёл там 12 лет своей короткой жизни. Поэтому нам особенно важны такие совместные встречи и связи. В Уральске работает один из четырёх музеев имени писателя, мы проводим совместные проекты и научные исследования", – пояснила важность сотрудничества заведующая литературным музеем имени Габдуллы Тукая Гузаль Тухватова.

Интересный факт: в Татарстане знают и любят казахские песни! Делегация из Абайской области была приятно удивлена, услышав знакомые мотивы Шамши Калдаякова в татарской обработке. Оказалось, что знаменитая певица из Казани Флера Сулейманова в 60-е годы работала в Казахстане, где исполняла песню "Ана туралы жыр" на казахском языке. А приехав на родину, заслуженный деятель искусств Татарстана Гусман Ахметзянов перевёл для певицы и её поклонников этот народный шедевр на татарский язык, который долго оставался главным в её репертуаре и называется "Эниема" (в переводе – "Маме") и полюбился людям именно в нежном исполнении Сулеймановой. Узнаваемая песня всколыхнула душевные струны гостей из Казахстана.

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Днём позже в Казанском государственном университете пели и говорили уже на казахском языке. Ребята лингвисты из Семея провели мастер-класс по изучению родного языка для студентов и преподавателе Казанского Федерального университета.

Динамичная форма подачи материала, интерактивные игры, подслащённые фирменным казахстанским шоколадом, позволили участникам встречи быстро погрузиться в новые знания и уже через полчаса чувствовать себя комфортно в новой языковой среде.

Айтыскеры продемонстрировали своё импровизированное поэтическое состязание, которое не типично для татар.

Тем не менее, словесный фристайл по-казахски покорил зрителей своей непосредственностью, остроумием и находчивостью. Участники урока без труда понимали музыкальных акынов и поддерживали апплодисментами.

"Казахский и татарский языки – самые близкие друг другу, они похожи на 80%. В первые моменты тяжело понять всё, но когда вникаешь в эту атмосферу, то всё становится ясно и понятно. Есть некоторые фонетические отличия. Например, в казахском отражаются специфические звуки "ғ" и "қ", у нас они произносятся, но в алфавите не указываются, только "г" и "к". В то же время мы не употребляем букву "ж", только в заимствованных словах. В исконно казахских словах "ж" достаточно много. У нас же есть буква "җ". А лексика и грамматика у нас общая", – поделилась своим мнением впечатлённая уроком казахского профессор кафедры общего языкознания тюркологии Казанского федерального университета Альфия Юсупова.

Первый подобный урок в истории университета прошёл в новом Центре Абая Кунанбаева, который открыли здесь в мае этого года для популяризации казахского языка и культуры. Этот встречный проект реализовали в результате открытия в Казахстане аналогичного центра – 10 лет назад в Евразийском национальном университете имени Гумилёва основан центр Каюма Насыри, который призван развивать татарский и русский языки. Этот зеркальный проект позволит педагогам и студентам вывести совместные международные проекты на новый уровень.

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Визит делегации из Абайскойобласти совпал с проведением всемирной ежегодной акции "Татарча диктант". Гости не упустили случая поучаствовать и в нём. Активисты"Татарского общественного центра"области Абай, солисты ансамблейнаписали диктант, дабы проверить навыки орфографии и пунктуации. Кстати, в этот день активизировались диаспоры татар всего мира - подобный рукописный тест сдавали желающие на всех континентах.

"У нас много общего"

Так сложилось исторически, что история Казахстана тесно связана с переселением татар. Сотрудничество двух культур началось ещё в XVII веке, когда оседлый народ стал заселять сначала современный Уральск, а затем Атырау. С развитием торгового пути в Китай, татары, бизнес для которых был почти семейным делом, активно расселились по приграничным городам. Татары переезжали из Казанской, Тобольской губерний и основывали в казахских степях свои производства, тресты.

Религиовед и востоковед из Казани Азат Ахунов называет это явление "шёлковый путь" татарского купечества, который и заложил основу для многовекового сотрудничества двух стран.

"Уральск, Троицк, Костанай, Петропавловск, Семипалатинск и многие другие города, по которым проходил так называемый "шёлковый путь татарского купечества", играют большую роль в истории татарского народа и его культуры. Не зря в этих городах можно встретить пассажи в одном стиле, мечети, культурные заведения, построенные переселенцами-татарами. На казахской земле они были неофициальными послами и одновременно дипломатами, налаживая культурные связи. Часть из них оставалась жить. У нас много общего. И всё это – целое явление, которое нужно исследовать. Нам ещё предстоит много совместной работы", – поделился своим мнением ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ, востоковед Азат Ахунов.

В разных городах мира установлены десятки скульптур в честь Абая Кунанбаева. В октябре этого года бюст с его ликом обосновался в Казани на проспекте Назарбаева. Автор бронзовой работы – семейский скульптор Нурбол Калиев. Кстати, улица имени первого президента Казахстана появилась в Казани в 2015 году по просьбе местной казахской диаспоры.

В свою очередь скверы Семея украшают бюсты, установленные в честь самых именитых представителей Татарстана – Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля. А в татарской слободе ещё сто лет назад появились улицы, названные в их честь.