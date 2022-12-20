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  • 30 жилых домов, школа и аэропорт в Костанае остались без тепла из-за порыва на теплосети
ktek.kz Вчера, 15:29
213
Вчера, 15:29
213
Фото: ktek.kz

30 жилых домов, школа и аэропорт в Костанае остались без тепла из-за порыва на теплосети

В зону временного отключения от теплоснабжения попали 2164 абонента города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Костаная. 

Там также сообщили, что повреждение теплосети произошло у жилого дома по улице Герасимова, 7. Работы по устранению порыва на подземной теплосети Д 400 мм ведутся с 9:00. Завершить ремонт и подать тепло в дома обещают с 20 до 24 часов.

Пока от теплоподачи отключены следующие объекты: 

  • дома №2Б, №7, №8, №9, №10, №12 по улице Герасимова;
  • дома №6, №7, №8, №9, №10, №12, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №26, №28, №29, №30, №32, №33, №35, №35А,№38, №39, №45 в микрорайоне "Аэропорт";
  • дома на улице №1 Аэропорта;
  • средняя школа №29;
  • здание международного аэропорта "Костанай". 

Напомним, сегодня в Астане министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что в семи городах страны износ тепловых сетей составляет более 70 процентов, в 19 городах - от 50 до 70 процентов, в 45 городах - менее 50 процентов.

 

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#ремонт #отопление #костанай #тепловые сети
BaigeNews.kz
Вчера, 15:29
213
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