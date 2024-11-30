30 тонн семечек загорелись на предприятии Щучинска
Пожар ликвидирован, распространение огня не допущено.
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
28Фото: МЧС РК
Тонны семечек загорелись в хлебоприёмном пункте в Щучинске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в сушильно-очистительном комплексе предприятия, где на момент пожара было 30 тонн семян подсолнуха.
Прибывшие на место вызова спасатели ликвидировали возгорание 30 тонн семечек и не допустили распространение огня за пределы агрегата.
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