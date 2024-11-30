30 тонн семечек загорелись на предприятии Щучинска

Тонны семечек загорелись в хлебоприёмном пункте в Щучинске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в сушильно-очистительном комплексе предприятия, где на момент пожара было 30 тонн семян подсолнуха.

Прибывшие на место вызова спасатели ликвидировали возгорание 30 тонн семечек и не допустили распространение огня за пределы агрегата.