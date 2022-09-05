30 тонн гуманитарной помощи в Костанайскую область отправили депутаты алматинского маслихата

Фото: BaigeNews.kz

Депутаты алматинского маслихата отправили гуманитарную помощь пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Около 15 миллионов тенге собрали депутаты маслихата, чтобы закупить гуманитарную помощь погорельцам в Костанайской области. На эти деньги они закупили около 30 тонн непортящейся продукции: муку, масло, консервы, мартасы, постельное бельё, средства гигиены.

Погрузкой гуманитарной помощи в фуры сегодня занимались около 200 волонтёров. Добровольцы работали оперативно. На каждую машину у них уходило около 15 минут.

После того, как фура заполняется, она едет в Наурызбайский район, где присоединится к остальным фурам, направляющимся единой колонной в Костанайскую область. Сопровождать её будет экс-капитан паралимпийской молодежной сборной Казахстана по волейболу, депутат маслихата Серик Есматов.

Помимо партии Аманат и маслихата гуманитарную помощь собирают неравнодушные алматинцы. Продукты первой необходимости они несут в штабы, организованные общественным движением "Я - алматинец".

По информации акимата на четвёртое сентября собрано около 120 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, бытовая техника, строительные материалы и спецоборудование. Для транспортировки привлечены шесть фур грузоподъемностью 20 тонн, а также два грузовых автомобиля. Ещё четыре фуры готовятся к отправке сегодня.

"Город Алматы активно подключился к организации помощи жителям Костанайской области. Сегодня депутаты маслихата из собственных средств подготовили помощь в виде нескоропортящихся продуктов: мука, рис, макароны, масло, также консервы, постельное бельё, гигиенические принадлежности. Кстати, постельное бельё мы взяли у многодетных матерей – в цеху они сами шили. Здесь порядка 30 тонн продовольствия. Город Алматы – активный, ещё ночью две фуры ушли", - рассказал секретарь маслихата Алматы Станислав Канкуров.

В маслихате инициативу помочь жителям костанайщины поддержали сразу четыре фракции партий - Amanat, Акжол, Ауыл и НПК.

Прямую трансляцию организации отправки гуманитарной помощи и погрузку вела наша редакция. Посмотреть запись можно здесь.