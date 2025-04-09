30 сайгаков утонули в Муратсайском водохранилище в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов рассказал, что 4 апреля к ним в ведомство поступила информации, что в Муратсайском водохранилище Бокейординского района плавают туши утонувших сайгаков. На место были направлены инспекторы.

"По подсчётам, утонуло 30 сайгаков. Из них пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях. Составили необходимые акты. Возле этого водоёма пути миграции сайгаков. С прошлого года в том месте много воды, по сравнению с тем, как было раньше. Ослабевшие животные не смогли выбраться на берег и утонули. Сейчас мы установили дежурство, чтобы не допустить такого. Ситуация стабильная", – пояснил Нурлан Рахимжанов.

По его словам, в южных районах области находят туши павших животных как сотрудники охотзоопрома, так и местные жители. После заключения ветврачей, если животное не имеет инфекционного заболевания, его утилизируют.

"С начала 2025 года утилизировали 290 туш сайгаков, учитывая 30 утонувших. Массового падежа нет. Всего на территории области насчитывается 2,3 миллиона сайгаков. Продолжительность их жизни в дикой природе составляет 5-6 лет. Зима в этом году для сайгаков была благоприятная", – заключил Нурлан Рахимжанов.

Сообщалось, что в области Улытау очищают населённые пункты от туш сайгаков. Уже собрано и уничтожено около 14 тысяч погибших животных. Директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко предполагает, что сайгаки погибли в результате зимнего падежа.