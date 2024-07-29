30 подростков подозревают в совершении наркопреступлений в Казахстане

В Казахстане стали чаще вовлекать подростков в совершение наркопреступлений. Их используют, как правило, в качестве "закладчиков". Такие данные привели в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

"За истекший период 2024 года задержано 30 несовершеннолетних за участие в совершении наркопреступлений. Только на прошлой неделе задержано двое несовершеннолетних. В Шымкенте задержан подросток, в мае окончивший среднюю школу. У него изъято 13 пакетов с мефедроном. В Кокшетау задержан 14-летний подросток, у которого изъято уже 55 пакетов с мефедроном весом более 200 граммов. В ходе допроса подросток дал признательные показания и пояснил, что таким способом он хотел заработать деньги для покупки мопеда", - сообщил на брифинге замначальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

В МВД просят родителей усилить контроль за времяпрепровождением детей во время летних каникул.

"Необходимо изучить не только круг общения подростков. Сигналом опасности должны стать изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или пузырьки с глазными каплями в личных вещах подростка. Фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов в телефоне. И самое главное – новые дорогие вещи, которые не приобретались родителями и происхождение которых подросток не хочет объяснить. Все эти признаки указывают на очевидную угрозу участия несовершеннолетнего в незаконном обороте наркотиков. Даже если таких признаков нет, мы рекомендуем обязательно поговорить с ребенком о возможном вовлечении его в сбыт наркотиков", - отметили в МВД.

Напомним, уголовная ответственность за распространение, изготовление, перевозку наркотических веществ с целью сбыта начинается с 14 лет. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.