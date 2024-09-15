30 пар близнецов учатся в одной школе Актау

В школе №10 города Актау с нулевого по 11-й классы за партами сидят 30 пар близнецов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Первого сентября в эту школу в первый класс поступили сразу семь пар близнецов. Такой наплыв похожих друг на друга учеников у них впервые, говорит учитель начальных классов Гульжан Мадиева.

"Работу в школе я начала в 1983 году. Уже тогда у нас были дети-близнецы. Ученики с похожей внешностью лично у меня не вызывают большой путаницы, поскольку я всё равно их различаю", – говорит Гульжан Мадиева.

Стоит отметить, что в Актау живут также братья-близнецы Касым и Жомарт. Примечательно, что они отмечают день рождения в мае, как Президент Токаев, и говорят на нескольких языках.