30 новых скверов будут разбиты в Петропавловске

Акимат Петропавловска разработал проектно-сметную документацию на строительство 30 новых скверов и определили места их расположения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ПетропавловскNews.

Инициативу поддержали предприниматели области, которые намерены внести вклад в развитие областного центра в рамках социальной ответственности бизнеса. Так, свою лепту в благоустройство города хотят внести Геннадий Зенченко, Дмитрий Шарапаев, АО "Севказэнерго", ТОО "Кызылжар су", областной центр армянской культуры "Кентрон" и другие.

"Концепция новых скверов будет направлена на расширение пространства для прогулок на свежем воздухе, создание уютных зон отдыха, насыщение зеленой растительностью и другими элементами. Стоимость каждого проекта будет варьироваться от 16 до 30 млн тенге. Бюджетные средства на эти цели не предусмотрены, финансирование проектов будет осуществляться полностью за счет бизнесменов. Каждый проект уже закреплен за ними", — рассказал аким города Серик Мухамедиев.

Он выразил огромную благодарность предпринимателям. А также отметил, что некоторые скверы будут названы в честь выдающихся личностей, которые внесли значимый вклад в развитие области. Например, Геннадий Генналиевича Зенченко, сын Геннадия Ивановича Зенченко, выразил желание построить сквер в память о своём отце. Ни для кого не секрет, что в свое время он внёс значительный вклад в развитие молочного животноводства и улучшение жизни жителей сел Северо-Казахстанской области.

А вот о ремонте или приведении в порядок уже имеющихся скверов города Серик Мухамедиев не упомянул. Так, например, уже несколько лет не могут довести до ума новые скверы по улице Брусиловского, о которых неоднократно писала наша редакция. В запустении находится сквер Насти Прокофичевой.

Пришедшие на встречу жители привокзального микрорайона просили градоначальника обратить внимание на сквер около Дома культуры, где и проходило отчетное мероприятие. Всего в Петропавловске насчитывается 55 скверов. В 2023 году в Петропавловске завершилось строительство трех скверов общей площадью 4,3 га.



