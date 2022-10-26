30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку

Фото: пресс-службы Kazpost

В Казахстане выпустили юбилейную марку в честь 30-летия вступления страны в Организацю Объедиённых Наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казпочты.

"Сегодня на территории Республики Казахстан введена в обращение почтовая марка из серии "Памятные и юбилейные даты" в честь "30-летия членства Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций". Марка выпущена АО "Казпочта" совместно с Офисом ООН в Казахстане и Министерством иностранных дел РК", - говорится в сообщении.

Почтовая марка размером 26 на 29,6 миллиметра выпущена тиражом 10 тысяч штук. Форма выпуска – марочный лист из восьми марок. Размер листа 135 на 70 миллиметров. Номинал почтовой марки - 700 тенге. В марках применены элементы защиты УФ-краской и лакирование. Художник – Эльнара Байназарова.

"Неслучайно в качестве основы рисунка марки выбрана домбра, так как казахское традиционное искусство Домбра Кюй включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы приветствуем действия Казахстана по устойчивому развитию на протяжении этих тридцати лет. Выпуск юбилейной почтовой марки служит символом повышения осведомленности населения о значимой вехе в истории внешней политики Казахстана и приверженности целям устойчивого развития", - отметила Глава ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

Отметим, что ООН расширяет свою поддержку Казахстану для более эффективной помощи амбициозного видения перспективной повестки дня страны в области развития и приверженности Правительства РК целям устойчивого развития. Система ООН в Казахстане останется ценным, основанным на правах человека и надежным партнером, сфокусированным на предоставлении всем партнёрам в Казахстане наиболее актуальных политических консультаций, технической помощи и доступа к глобальным сетям.