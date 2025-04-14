В честь 30-летия со дня основания Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в здании областного акимата состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей. Награды получили активные участники и ветераны АНК, представители этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, педагоги и молодые лидеры, передаёт BaigeNews.kz.

С приветственным словом к участникам обратился аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Он подчеркнул, что за три десятилетия Ассамблея стала одним из важнейших институтов гражданского общества, укрепляющим общественное согласие и межэтническое единство в стране.

"Ассамблея народа Казахстана — это площадка диалога, доверия и взаимопонимания. Представители разных национальностей ежедневно трудятся на благо страны, демонстрируя патриотизм и ответственность", — отметил глава региона.

На церемонии также выступили заместитель председателя областной АНК и депутат маслихата Сергей Вишняк, а также председатель Совета аксакалов Роман Рахиев. Они рассказали о проделанной работе и значении АНК в укреплении мира и межнационального согласия.

Юбилейные медали получили заместитель председателя АНК области Юрий Шек, ветеран Ассоциации корейцев Константин Цхай, ветеран чеченского ЭКО "Вайнах" Хасан Сагаев, Еркин Курманбек и другие.

Награжденные выразили благодарность за признание и отметили, что продолжат активно работать на благо единства и дружбы народов Казахстана.