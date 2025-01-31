В этом году Ассамблея народа Казахстана отметит свое 30-летие. С момента основания в 1995 году она стала важной платформой для укрепления единства и дружбы среди представителей 130 национальностей, проживающих в стране. Сегодня в республике действуют более тысячи этнокультурных объединений, а также 195 специализированных лингвистических центров, где каждый желающий может изучать языки 30 этносов. Какую роль Ассамблея играет в сохранении национальной самобытности и укреплении гармонии в обществе, читайте в материале BaigeNews.kz.

Руководитель Ассоциации армянских культурных центров РК "Наири" Нарине Микаелян отметила, что первое армянское общественное объединение в Казахстане было создано в Алматы в 1991 году. Сегодня в 13 регионах страны действует более 10 представительств.

"С первых лет независимости единство стало приоритетом страны. Для его укрепления 1 марта 1995 года создана Ассамблея народов Казахстана, позже переименованная в Ассамблею народа Казахстана. За 30 лет она прошла путь от консультативного органа до конституционного института, сохраняя ключевую роль в регулировании межэтнических отношений и укреплении мира", - рассказала Нарине Микаелян.

В Алматы построены "Армянский Дом" и "Армянская Апостольская церковь", а в других городах созданы культурные кабинеты, где все желающие могут ознакомиться с армянской культурой и традициями.

Кроме того, работают воскресные школы по изучению армянского языка, творческие коллективы и музыкальные ансамбли. По словам Нарине Микаелян, участие в АНК помогает армянской общине сохранять свою культуру и делиться ею с другими этносами.

"Мы участвуем в государственных и национальных праздниках, проводим собственные мероприятия. Это дает нам возможность не только сохранять нашу культуру и традиции, но и вносить их в многонациональное общество Казахстана. Среди наших недавних достижений — "Антология армянской поэзии", переведенная на казахский язык и удостоенная премии Министерства культуры и информации РК за вклад в межкультурное единство. Также в Астане и Алматы прошел концерт "Трио Хачатуряна" из Армении, посвященный 120-летию Арама Хачатуряна", - пояснила Нарине Микаелян.

Председатель Ассоциации греческих обществ Казахстана "Филия" Иван Георгиади рассказал о жизни греков в Казахстане. По его словам, понтийцы стали важным связующим звеном между Казахстаном и Грецией.

В 1940-х годах они были насильно переселены в Казахстан, где местные жители приняли их с теплом и заботой. В ответ греки-понтийцы внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства, выведя элитные сорта винограда, бобов, табака, а также различных овощей и фруктов.

"АНК оказывает огромное влияние на развитие этнокультурных объединений. Это платформа, которая позволяет нам не только сохранять традиции и язык, но и участвовать в масштабных культурных и социальных проектах. Члены наших обществ в Казахстане всегда поддерживают связь с греками из Греции, что помогает нам сохранять язык, традиции и культуру", - отметил Георгиади.

Многие потомки греков-переселенцев, родившиеся и выросшие в Казахстане, стали известными личностями. Среди них: Лаки Кесоглу – певец и педагог, Евстафий Пехлеваниди – легенда футбольного клуба "Кайрат", Георгий Ксандопуло – ученый-химик, Спиридон Космериди – архитектор.

"В 90-е годы прошлого века многие казахстанские понтийцы переехали на свою историческую родину. Однако, примечательно, что и в Греции наши соотечественники добились успеха. Среди них – солистка Национальной оперы Греции Элени Келисиду, популярная певица и актриса Ирини Пападопулу, самый молодой депутат парламента Греции Мария Апатзиди. Все они не забывают о Казахстане, который называют своей второй родиной, поддерживают связи с друзьями и интересуются жизнью страны", - добавил Георгиади.

В Казахстане работают 88 школ, где обучение полностью ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108 школах преподают языки 22 этносов Казахстана в качестве отдельных предметов.

Руководитель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Абдулхалил Долкунтай рассказал, что в уйгурских школах уделяется особое внимание казахскому языку и культуре.

"В Казахстане есть 60 уйгурских школ. Все это стало возможным благодаря поддержке президента Касым-Жомарта Токаева. Мы постоянно учим молодежь тому, что мы едины, и делаем акцент на изучение казахского языка. Большинство детей свободно говорят и владеют им. Благодаря знанию казахского языка наши дети поступают на гранты в вузы и получают бесплатное образование", — поделился Абдулхалил Долкунтай.

Он подчеркнул, что во время паводков прошлого года их центр совместно с акиматом Алматы организовал гуманитарную помощь пострадавшим в Петропавловске.

"В прошлом году мы организовали отправку трех фур с гуманитарной помощью в Петропавловск. Я лично видел, в каком тяжелом положении оказались казахстанцы. Но в этот сложный момент мы смогли продемонстрировать нашу сплоченность. Волонтеры АНК активно помогали пострадавшим: раздавали горячий чай, еду и хлеб. Это событие еще раз подтвердило, что мы — единый народ и всегда готовы прийти друг другу на помощь", - рассказал Абдулхалил Долкунтай.

Подготовка к юбилею АНК

Этнокультурные объединения активно готовятся к 30-летию АНК, организуя мероприятия, направленные на сохранение и развитие этнического наследия.

Ассоциация армянских культурных центров разработала программу, включающую проекты "Сердца Наири: Год Добра" и мобильную платформу для объединения армянской молодежи Казахстана.

Ассоциация греческих обществ организует международные конференции, фестивали греческой культуры и спортивные соревнования.

Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана проведет круглые столы и семинары в честь 30-летия АНК, а также мероприятия в рамках Года рабочих профессий.

За 30 лет АНК доказала свою значимость как институт мира и согласия. Впереди новые вызовы и возможности, но главная цель остается неизменной — сохранение мира, стабильности и культурного многообразия Казахстана.