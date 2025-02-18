Ассамблея народа Казахстана отмечает 30-летие. За эти годы она стала неотъемлемой частью общественно-политической системы страны, получила конституционный статус и парламентское представительство. О том, как изменился институт, какие вызовы он решает сегодня и какую роль играет в развитии гражданского общества, в большом интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя АНК Юрий Шин.

– Юрий Германович, какие изменения произошли за 30 лет работы Ассамблеи народа Казахстана в сфере укрепления межэтнического согласия и общенационального единства в стране с момента ее создания?

– За годы независимости АНК доказала, что является уникальным институтом межкультурного и межэтнического диалога, эффективным инструментом "народной дипломатии", взаимодействия государства и этносами. Общество признает за основу независимого Казахстана развитие гражданских ценностей и идентичности казахстанцев независимо от их этнической принадлежности, внутреннюю ответственность за развитие страны, реализацию политики общественного согласия и общенационального единства.

АНК играет важную роль в укреплении общенационального единства и межэтнического согласия, являясь связующим звеном между государством и этническими сообществами. Институт содействует разработке и реализации государственной политики в области межэтнических отношений, проводит консультации с представителями различных этнических групп, способствует решению различных ситуаций посредством этномедиации и организует различные культурные и образовательные мероприятия. Таким образом, АНК является важным инструментом для сохранения общественного мира и стабильности в Казахстане

За 30 лет деятельности АНК удалось добиться многих успехов. Основные из них - обеспечены консолидация и интеграция этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства, Ассамблея преобразована из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства, создан Комитет по развитию межэтнических отношений, РГУ "Қоғамдық келісім" и Институт прикладных этнополитических исследований, обеспечена консолидирующая роль казахского языка как государственного.

Ассамблея народа Казахстана получила новый инструмент парламентского представительства. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил пять депутатов Сената Парламента РК по предложению АНК. В июне 2023 года по его поручению была создана депутатская группа "Бір ел – бір мүдде", с целью обеспечения законодательной поддержки вопросов укрепления межэтнического согласия и общенационального единства в стране. Разница в том, что группа работает не только на заседаниях Палат, как раньше, но и является межпалатной, в состав которой входят 30 депутатов.

Ассамблея сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ и решению стратегических задач развития государства всех этносов. Исторически значимым результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции в единую нацию на основе принципов гражданства.

В ходе работы АНК развивает важнейший институт защиты общегражданских интересов и консолидации казахстанского общества, интегрирует этносы в казахстанское общество, в единую гражданскую нацию, активно использует информационные ресурсы для продвижения своих основных задач и приоритетов, в том числе через социальные сети, с целью привлечения к своей работе другие институты гражданского общества.

– АНК сегодня признан важным общественным институтом, имеющим конституционный статус. Насколько важно его влияние на принятие государственных решений?

– Государственная этнополитика и создание государства в последние годы приобрели совершенно новые идеологические контуры. Они построены на основе гражданского равенства, основанного как на казахстанском гражданском патриотизме, так и на равенстве перед законом и равенстве истинных возможностей, а также объединяющей роли государственного казахского языка.

Уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере государственной межэтнической политики в стране, является Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК.

На региональном уровне пересмотрены структуры управления межэтнической сферой. Сегодня вопросами реализации государственной политики в области межэтнических отношений на региональном уровне занимаются региональные управления внутренней политики и общественного развития, в которых созданы структурные подразделения по развитию межэтнических отношений, в том числе КГУ "Қоғамдық келісім".

АНК активно взаимодействует с правительством, парламентом и общественными организациями, что способствует реализации эффективной этнополитики. Структуры АНК на постоянной основе дают экспертные заключения и рекомендации по вопросам межэтнической политики, в том числе по таким важным направлениям, как поддержка этнокультурных объединений, развитие государственного языка, сохранение культурного наследия и укрепление общенациональной идентичности. Такое взаимодействие позволяет учитывать интересы всех граждан в политических и социальных вопросах.

АНК активно работает с акиматами областей, городов и районов. Это сотрудничество позволяет обмениваться информацией, оперативно реагировать на возникающие вопросы, осуществлять мониторинг межэтнической ситуации и реализовывать совместные проекты. К примеру, в 2023-2024 годах при поддержке местных исполнительных органов были проведены мониторинговые визиты, которые охватили практически все регионы страны для оценки ситуации и разработки конкретных мер по предупреждению конфликтов.

Таким образом, консультативная роль АНК заключается в содействии государственным органам в разработке и реализации межэтнической политики, направленной на сохранение межэтнического согласия и общенационального единства. Благодаря научно-экспертному потенциалу и тесным взаимодействиям с различными институтами власти АНК вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и согласия в казахстанском обществе.

Представители Ассамблеи играют также важную роль в работе Национального курултая. АНК активно поддерживает идеи Курултая, направленные на укрепление общественного согласия и единства в стране, продвижение ценностей "единства в многообразии" и участие в процессе реформ. АНК интегрирована в программу политических реформ, что позволяет ей участвовать в обсуждении основных инициатив, направленных на развитие гражданской идентичности, гармонизацию межэтнических отношений.

– Какие мероприятия запланированы в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана?

– В рамках 30-летия Ассамблеи по стране пройдет более 400 крупных мероприятий.

В настоящее время в 25 вузах и научно-экспертных центрах страны, посвященных 30-летию АНК, проходят 34 научно-практических конференций, круглые столы, семинары, широко освещаемые в СМИ.

Старт юбилейных мероприятий состоится 1 марта текущего года, в день создания Ассамблеи народа Казахстана.

В том числе, основное мероприятие – это круглый стол, который пройдет во Дворце мира и согласия города Астаны, а также областные форумы во всех регионах. Мероприятия, проводимые в рамках празднования Дня благодарности: начало благотворительной акции "Караван милосердия", чествование ветеранов АНК, которые были у истоков организации, фестивали, выставки, концерты народных танцев и песен, инструментальная музыка с участием этнических ансамблей и солистов творческих конкурсов.

В преддверии XXXIV сессии АНК с 1 по 15 апреля 2025 года под председательством акимов областей пройдут расширенные совещания региональных АНК, в ходе которых будут обсуждены вопросы, связанные с 30-летием АНК, достижения и результаты регионов Казахстана в области укрепления общественного согласия и единства в стране.

– Насколько важно привлекать молодежь к деятельности Ассамблеи? Каких результатов достигло движение "Ассамблея жастары"?

– На сегодняшний день "Ассамблея жастары" является эффективной площадкой, направленной на укрепление единства казахстанской молодежи, повышение ее лидерских качеств и развитие сотрудничества на международном уровне.

По мнению независимых экспертов, "Ассамблея жастары" признана самой активной молодежной организацией в Казахстане. Это влечет за собой большую ответственность и важно поддерживать высокие ставки. В этом году его деятельность планируется представить в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

РОО "Ассамблея жастары" реализует один из 13 специальных, масштабных, проектов АНК "Жаңа толқын", направленный на формирование кадрового резерва АНК, подготовку лидеров в области межэтнических отношений и общественно-политической работы.

Реализуется проект "Школа лидеров АНК", направленный на обучение лидеров АНК. В регионах, особенно в местах компактного проживания этносов, проводятся лекции, тренинги, консультации и мастер-классы.

Активно развивается волонтерский потенциал организации. В чрезвычайных ситуациях мобилизуются волонтеры Ассамблеи, которые одними из первых приходят на помощь казахстанцам. К примеру, в прошлом году в паводковый период к реализации масштабной акции АНК "Жүректен жүрекке" привлечено более 12 тысяч активных волонтеров. Данная работа получила высокую оценку Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученную им в рамках XXXIII сессии АНК.

РОО "Ассамблея жастары" активно взаимодействует с такими международными организациями как ЮНЕСКО, Совет Европы и другие интеграционные площадки.

Кроме того, в 2024 году в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Таджикистан был подписан Меморандум о сотрудничестве между РОО "Ассамблея жастары" и Союзом молодежи Таджикистана. Также в рамках Международного молодежного лагеря "Jastar Generation-2024" была обсуждена совместная работа с участием лидеров молодежных организаций стран Центральной Азии.

"Ассамблея жастары" является эффективной площадкой для развития сотрудничества между молодежным сообществом Центральной Азии.

– В Казахстане действуют более 100 этнокультурных объединений. Какова их роль в развитии межкультурного диалога в нашей стране? Какую роль они играют в развитии культуры своего этноса и во взаимодействии с обществом?

– На сегодняшний день в стране осуществляют свою деятельность более 1000 этнокультурных объединений, из них аккредитованы 429 организаций.

При этнокультурных объединениях АНК действуют культурно-просветительские учреждения. В 2024 году была создана Ассоциация творческих коллективов АНК, в которую вошли творческие коллективы при этнокультурных объединениях.

Этнокультурные объединения принимают активное участие в мероприятиях по укреплению межэтнического согласия и общенационального единства.

Руководители и представители этнокультурных объединений регулярно приглашаются на мероприятия, направленные на сохранение общественного согласия и общенационального единства, привлекаются к работе по реализации Послания Главы государства и других программных документов, участвуют в различных благотворительных акциях.

В этом году вместе с Ассамблеей ряд этнокультурных объединений страны отмечают 30-летие своей деятельности, в том числе Ассоциация этнокультурных общественных объединений узбеков Республики Казахстан "Дустлик". Мы знаем, что Ассоциация готовит ряд важных мероприятий, один из которых был приурочен ко дню рождения великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, который прошел 7-8 февраля в Туркестанской области с участием делегатов Узбекистана.

– Ассамблея народа Казахстана уделяет особое внимание развитию государственного языка. Какие новые проекты запускаются в этом направлении?

– Одним из основных направлений деятельности АНК является, конечно же, развитие государственного языка. Государственный язык - это действенное средство гражданской интеграции, культурно-духовного единства.

С 2015 года проводится культурно-просветительский проект АНК "Мың бала". Ежегодно в проекте принимают участие около 300 тысяч детей. Всего в рамках реализации проекта в 2015-2024 годах было организовано 125 тысяч мероприятий, на которых приняли участие более 3 млн человек молодежи разных этносов. Программа проекта реализуется с учетом международного опыта и позволяет участникам практически полностью интегрироваться в культурно-языковую среду.

С 2016 года проводится общеказахстанский открытый диктант, приуроченный ко Дню языков народа Казахстана.

С 2017 года реализуется проект "Языковая школа" в формате летнего лагеря. Проект предназначен для молодежи этнокультурных объединений АНК.

С 2019 года ежегодно проводится форум "Ұлы даланың ұлтаралық тілі". На форуме граждане, свободно владеющие казахским языком, делятся опытом по изучению государственного языка.

В 2021 году Министерством издана книга "Сказки народа Казахстана" на казахском языке. В двухтомный сборник вошли 114 народных сказок 25 крупнейших этносов Казахстана, были сняты видеоролики к данным сказкам как проект "Қазақ халқының ертегілері" и были размещены на платформе YouTube.

В рамках исполнения Плана действий по реализации Концепции развития АНК на 2022-2026 годы ежегодно реализуются также проекты и мероприятия АНК, направленные на продвижение государственного языка.

С 2023 года по инициативе "Ассамблея жастары" запущен проект "Үйде сөйле", специфика которого заключается в создании условий для изучения языка в интересном формате, не выходя из дома.

На базе Домов дружбы работают разговорные клубы "Мәміле" по обучению казахскому языку. В республиканском Доме дружбы города Алматы для представителей этнокультурных объединений и всех желающих были организованы курсы по изучению казахского языка.

– В Казахстане переплетаются культуры многих этносов. Какие проекты реализует АНК для повышения взаимодействия культур?

– Направления деятельности АНК опираются на принцип "Единство в многообразии" ("Бірлігіміз – әралуандықта"), который служит фундаментом для укрепления общественного согласия и общенационального единства. В 2024 году на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на глобальный характер принципа "Единство в многообразии", подчеркнув его важность для мирового сообщества и принадлежность этой идеи принципам ООН. Так, идея "Единства в многообразии" является основным и приоритетным принципом сохранения и укрепления общественного согласия и общенационального единства в Казахстане, который поддерживается на высоком государственном уровне и интегрирован в стратегические инициативы страны.

В реализации идеи "Единство в многообразии" государственные органы руководствуются такими основными принципами, как приоритет прав и свобод человека и гражданина, приоритет интересов народа и государства, недопущение дискриминации по приходящим признакам.

В рамках реализации данной идеи, АНК реализует 13 специальных проектов в данном направлении.

Общественный проект "Единство в многообразии" направлен на демонстрацию разнообразия культур и межкультурного симбиоза. Основные мероприятия включают создание и презентацию медиа-проекта, а также проведение культурных мероприятий, таких как международные фестивали и акции, посвященные национальным праздникам.

Проект "Біртұтас қоғам: келісім және сенім" направлен на вовлечение этнокультурных объединений в развитие культуры доверия в обществе. Основные мероприятия включают проведение "Дней открытых дверей" в государственных органах, организацию профилактических бесед и лекций, а также проведение выездных лекций и семинаров.

Проект "Этнокультурные объединения: социальная база реформ" направлен на продвижение этнокультурных объединений к общенациональным ценностям и реформам. Основные мероприятия включают проведение личных встреч с руководителями республиканских советов, этнокультурных объединений, а также организацию курсов финансовой грамотности и военно-патриотического воспитания.

Также проекты "Ассамблея. Парламент. Маслихаты", "Жомарт жан", "Ассамблея айнасы", "Салауатты сана", "Адал азамат", "Елдесу және татуласу", "Тамырлас", "Академия АНК".

– В настоящее время в мире часто обостряются проблемы межэтнических отношений. Каков опыт Казахстана в этом направлении? Как Ассамблея приспосабливается к таким вызовам?

– Опыт Казахстана по вопросам межэтнических отношений сложился как поликультурное и мультикультурное общество. В стране проживают представители более 100 этносов, что делает Казахстан примером этнического разнообразия.

В целях обеспечения межэтнического согласия в Казахстане в 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана. Главная задача Ассамблеи - укрепление диалога между этносами, сохранение и развитие культур, а также обеспечение социальной стабильности.

Ассамблея активно работает над защитой интересов различных этнических групп. Он организует ежегодные сессии, культурные мероприятия, форумы и встречи, реализует проекты, направленные на укрепление межэтнических отношений.

Напряженность и конфликты, происходящие в мире в последние годы, могут повлиять и на Казахстан. Тем не менее, благодаря укреплению деятельности Ассамблеи, сохранению общественного согласия и развитию межэтнического диалога Казахстан приспосабливается к этим вызовам.

Например, члены Ассамблеи проводят информационно-разъяснительную работу среди населения, реализуют программы по пропаганде патриотизма и единства среди молодежи. Кроме того, со стороны государства принимаются различные законодательные и социальные меры по улучшению межэтнических отношений.

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана активно выступает за сохранение стабильности в обществе, играя важную роль в регулировании межэтнических отношений.