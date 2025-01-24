30 лет Ассамблее народа Казахстана: в Астане обсудили опыт и перспективы единства
Ассамблея объединяет более тысячи этнокультурных объединений, свыше 1500 советов матерей, аксакалов, молодежных организаций и научно-экспертных групп.
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В Национальном музее Республики Казахстан состоялась международная научно-практическая конференция "Политика единства и солидарности в Казахстане: опыт и перспективы", посвященная 30-летию Ассамблеи народа Казахстана (АНК), передает BaigeNews.kz.
За три десятилетия Ассамблея стала ключевым институтом, обеспечивающим межэтническое согласие в стране. Благодаря ее деятельности Казахстан смог успешно реализовать социально-экономические реформы, укрепить государственность и создать условия для развития общества.
"Как отметил Президент Казахстана в своем Послании народу, прочное единство стало основой для сохранения независимости и улучшения благосостояния граждан. Политика мира и согласия доказала, что единство народа — мощный фактор развития государственности", — подчеркнула заместитель заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Анастасия Щегорцова.
Изначально АНК была создана для представления интересов этносов, проживающих в Казахстане. Сегодня она выполняет более сложные задачи — интеграцию этносов в единое сообщество на основе гражданства и общих ценностей.
"Ассамблея объединяет более тысячи этнокультурных объединений, свыше 1500 советов матерей, аксакалов, молодежных организаций и научно-экспертных групп. Она стала не просто институтом, а движущей силой, направленной на укрепление единства и гармонии", — отметила Щегорцова.
С переходом страны на новый этап развития реформы коснулись и самой Ассамблеи. В ее структуре появился институт парламентского представительства — теперь пять депутатов Сената, назначенных Президентом, представляют интересы АНК на законодательном уровне.
"Миссия Ассамблеи — строить стабильное и гармоничное общество. Этот процесс требует научного осмысления, и сегодняшняя конференция — важный шаг на этом пути. Идеи, которые прозвучали здесь, дадут новый импульс в политике единства и солидарности", — добавила Щегорцова.
Участники конференции отметили, что гармонизация межэтнических отношений стала важным результатом политики мира и согласия. Были представлены инициативы по укреплению общественных ценностей, расширению международного сотрудничества и повышению роли государственного языка.
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