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Лента новостей

МЧС РК Сегодня, 00:02
104
Сегодня, 00:02
104
Фото: МЧС РК

30 человек застряли в снежном заносе в области Жетысу

В Алакольском районе, на участке "Ырғайты" автодороги "Достык-Ушарал" из-за бурана и нулевой видимости в снежном заносе застряли несколько автомашин, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15.30 часов силами сотрудников ДЧС области Жетісу (12 сотрудников и 3 ед. техники) из салонов 14-ти автомашин были спасены 24 человек (доставлены в г.Ушарал и ст.Достык). 

Вмести с этим, ранним утром того же дня спасателями ДЧС из трех автомашин застрявших на автодороги "Достык-Ушарал", были спасены 6 человек, которые попали в снежный плен вечером 15 декабря", - сообщили в ДЧС Жетысу.

Никто из спасенных не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасенные поблагодарили спасателей за оказанную им помощь.

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#дороги #ДЧС #трасса
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:02
104
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