30 человек застряли в снежном заносе в области Жетысу

В Алакольском районе, на участке "Ырғайты" автодороги "Достык-Ушарал" из-за бурана и нулевой видимости в снежном заносе застряли несколько автомашин, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15.30 часов силами сотрудников ДЧС области Жетісу (12 сотрудников и 3 ед. техники) из салонов 14-ти автомашин были спасены 24 человек (доставлены в г.Ушарал и ст.Достык).

Вмести с этим, ранним утром того же дня спасателями ДЧС из трех автомашин застрявших на автодороги "Достык-Ушарал", были спасены 6 человек, которые попали в снежный плен вечером 15 декабря", - сообщили в ДЧС Жетысу.