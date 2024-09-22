  • 22 Сентября, 13:36
  • BAIGENEWS

30 человек погибли и 24 остались под землёй из-за взрыва на шахте в Иране

Сегодня, 12:48
АВТОР
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Isnа Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: Isnа

Не менее 30 человек погибли и 17 госпитализированы с различными травмами в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на иранский государственный телеканал PressTV.

Также предположительно ещё 24 человека  остались заблокированными в шахте.

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за утечки метана в одном из тоннелей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил расследовать произошедшее, принять меры и привлечь виновных к ответственности. 

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