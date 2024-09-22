30 человек погибли и 24 остались под землёй из-за взрыва на шахте в Иране
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
96Фото: Isnа
Не менее 30 человек погибли и 17 госпитализированы с различными травмами в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на иранский государственный телеканал PressTV.
Также предположительно ещё 24 человека остались заблокированными в шахте.
По предварительным данным, взрыв произошёл из-за утечки метана в одном из тоннелей.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил расследовать произошедшее, принять меры и привлечь виновных к ответственности.
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