30 апреля временно отключат теле- и радиовещание по всей стране
АО "Казтелерадио" проводит плановые профилактические работы.
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
108Фото: pixabay
Для поддержания стабильной и качественной работы теле- и радиосигнала АО "Казтелерадио" проводит плановые профилактические работы, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим 30 апреля 2025 года с 03:00 до 17:00 в разных регионах Казахстана будут временно недоступны сервисы спутникового, цифрового и аналогового вещания.
Это регулярная техническая мера, проводимая ежеквартально, чтобы обеспечить бесперебойную трансляцию в остальное время. Работы охватывают ключевые компоненты телерадиосетей и направлены на обновление и проверку оборудования.
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