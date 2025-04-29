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30 апреля временно отключат теле- и радиовещание по всей стране

АО "Казтелерадио" проводит плановые профилактические работы.

Сегодня, 13:54
АВТОР
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pixabay Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: pixabay

Для поддержания стабильной и качественной работы теле- и радиосигнала АО "Казтелерадио" проводит плановые профилактические работы, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим 30 апреля 2025 года с 03:00 до 17:00 в разных регионах Казахстана будут временно недоступны сервисы спутникового, цифрового и аналогового вещания.

Это регулярная техническая мера, проводимая ежеквартально, чтобы обеспечить бесперебойную трансляцию в остальное время. Работы охватывают ключевые компоненты телерадиосетей и направлены на обновление и проверку оборудования.

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