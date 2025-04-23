Безответственность взрослых, ставшая причиной детской нужды, не осталась безнаказанной, передаёт BaigeNews.kz. В Сарыагашском районе прокуратура привлекла к ответственности злостных неплательщиков алиментов, чей совокупный долг перед собственными детьми превысил 20 миллионов тенге.

Четыре уголовных дела по статье 139 Уголовного кодекса РК были направлены в суд. Как установили прокуроры, все подсудимые систематически уклонялись от исполнения родительских обязанностей, годами не выплачивали алименты и скрывали свои доходы. Это привело к образованию многомиллионной задолженности, которая стала тяжёлым бременем на плечи оставшихся без поддержки детей.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних назначил каждому из подсудимых один год ограничения свободы с пробационным контролем.

Но на этом надзорные органы не остановились. Прокуратура района также инициировала 30 административных дел в отношении других должников. Все они были рассмотрены судом, и неплательщики получили административный арест по статье 669 КоАП РК.

Ранее мы сообщали, что горе-мать семь лет не платила алименты в Жамбылской области.