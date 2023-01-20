30 000 фальшивых долларов завезли в Казахстан из Турции

Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение в Казахстане поддельных долларов высокого качества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

"В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена вся цепь поставки поддельной иностранной валюты из столицы Турецкой Республики в нашу страну. Следственным судом отношении троих граждан РКсанкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы Турции ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты", - говорится в сообщении.

Из 30 000 ввезённых в нашу страну поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

В АФМ напомнили казахстанцам о необходимости бдительности при обменных операциях и призвали проводить их только в специализированных пунктах и отделениях банков.