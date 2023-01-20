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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 15:49
81
Сегодня, 15:49
81
Фото: pixabay.com

30 000 фальшивых долларов завезли в Казахстан из Турции

Сотрудники департамента АФМ по Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей ввоз и распространение в Казахстане поддельных долларов высокого качества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

"В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена вся цепь поставки поддельной иностранной валюты из столицы Турецкой Республики в нашу страну. Следственным судом отношении троих граждан РКсанкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы Турции ориентированы на проведение совместной работы по пресечению преступных каналов поставки поддельной валюты", - говорится в сообщении.

Из 30 000 ввезённых в нашу страну поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

В АФМ напомнили казахстанцам о необходимости бдительности при обменных операциях и призвали проводить их только в специализированных пунктах и отделениях банков.

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#АФМ #фальшивомонетчики #доллар #Турция #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:49
81
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