3 млн долларов, легионеры и "французский Черчесова" - чем еще запомнился экс-президент КФФ?

Адилет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Эту должность он занимал с февраля 2022 года. Чем запомнился спортивный функционер? Какие изменения произошли в федерации под его руководством? Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Планы Барменкулова

Адилет Барменкулов был избран президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) 28 февраля 2022 года. На этом посту он сменил Адильбека Джаксыбекова, который руководил федерацией много лет — с 2007 по 2014 год и затем с 2018 по 2022 год.

Вместе с Барменкуловым на пост президента КФФ баллотировались Давид Лория, Берик Каниев, Кайрат Оразбеков и Ерлан Джарылкасинов.

Новый президент КФФ был незнаком широкой общественности, хотя в футболе его фигура не нова. Ранее он занимал должность главы совета директоров ФК "Шахтер" и был членом исполкома КФФ.

Как отмечал Барменкулов, еще до назначения он представил свои идеи по развитию футбола. Во время выборов он подчеркивал, что его план состоит из четырех блоков: международные спортивные результаты, развитие молодых талантов и футбольной индустрии в стране, а также рост популярности этого вида спорта в Казахстане. Он заверил, что при его руководстве федерация станет более открытой.

Следует отметить, что в своей новой роли Барменкулов действительно стал более открытым во взаимодействии со СМИ, чем его предшественник. Если при Джаксыбекове основным публичным лицом федерации был Азамат Айтхожин, то Барменкулов предпочитал сам комментировать изменения и свои решения.

В шаге от Евро

В марте 2022 года при Барменкулове произошли изменения в тренерском штабе национальной сборной Казахстана, и исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Карпович. Под его руководством сборная провела два матча и сохранила прописку в дивизионе С Лиги наций.

В апреле главным тренером был назначен российский специалист Магомед Адиев. Решение о его назначении было воспринято критично некоторыми болельщиками, но, в конечном итоге, команда показала отличные результаты под его руководством. В группе С сборная одержала победы, обыграв Азербайджан, Словакию и Беларусь. Впервые она успешно выступила в Лиге наций и завоевала право играть в дивизионе В. За шесть матчей сборная Казахстана одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В 2023 году команда продолжила успешные выступления и набрала 18 очков в десяти матчах квалификации Евро-2024. Сборная была в шаге от прямого выхода в чемпионат Европы, но не хватило одной победы. В гостевом матче против Словении в Любляне игра завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника.

Далее у команды была возможность попасть на Евро за счет стыкового матча против Греции на выезде. Однако Казахстан проиграл Греции с разгромным счетом – 0:5.

Слухи и отмена лимита на легионеров

Успехи сборной в международных матчах были неоспоримы, однако не все решения руководства федерации получали поддержку болельщиков в чемпионате Казахстана. Одним из таких решений стало отмена лимита на легионеров в Казахстанской Премьер-Лиге (КПЛ).

В интервью BaigeNews.kz Барменкулов объяснил это решение необходимостью повышения конкуренции среди футболистов в чемпионате. Он также отметил, что изменения должны способствовать улучшению зрелищности турнира.

"Мы намеренно приняли это решение. Нам нужны более качественные легионеры, которые помогут создать здоровую конкуренцию для наших игроков. Мы ожидаем таких эффектов от легионеров. Восемь команд в КПЛ могут стать чемпионами, что свидетельствует о плотной турнирной таблице и отсутствии явных лидеров", — заявил Барменкулов в интервью в августе.

В интервью он также опроверг информацию, которая была опубликована в СМИ, о том, что он находится под следствием УЕФА по подозрению в организации договорных матчей.

Приход Черчесова

Настоящий шквал критики федерация испытала после назначения российского специалиста Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана. Черчесов, известный в России своими неоднозначными высказываниями, также оказался вовлечен в скандалы в Казахстане.

На первой пресс-конференции в качестве главного тренера он выразил недовольство вопросом на казахском языке, затем на другой пресс-конференции в шутливой форме он спросил у казахстанского журналиста в футболке ПСЖ, говорит ли тот "по-французски". Ситуация вызвала такой резонанс, что Министерство туризма и спорта потребовало от федерации разъяснений. Позже в Мажилисе на круглом столе Барменкулов сообщил, что Черчесов был оштрафован.

Запросы депутатов

Несмотря на участие Адилета Барменкулова в круглом столе в Мажилисе, посвященном проблемам спорта, у депутатов остались вопросы к его работе. Депутат Сената Дархан Кыдырали раскритиковал текущую ситуацию в казахстанском футболе. Он и депутат Мажилиса Казыбек Иса озвучили, что генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе нужно провести ревизию деятельности КФФ и Барменкулова.

Примечательно, что на круглом столе Барменкулов в Мажилисе сообщил о проведении нескольких проверок со стороны Антикоррупционной службы в федерации, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, по мнению депутатов.

Ранее в КФФ сообщили подробности финансирования федерации. Оно осущетствляется со стороны УЕФА и ФИФА. Ежегодно ФИФА выделяет 500 тысяч долларов на покрытие затрат федерации. УЕФА ежегодно выделяет 800 тысяч евро. Также УЕФА выделяет 1,6 миллиона евро на реализацию целевых проектов.

В пресс-службе федерации сообщили, что новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.