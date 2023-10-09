3-летний ребёнок выпал из окна 4 этажа в Шымкенте

В Шымкенте 3-летний ребёнок, облокотившись на москитную сетку, упал с 4 этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Трёхлетний малыш госпитализирован с сотрясением мозга, тупой травмой живота и закрытым переломом голени. Его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

По предварительной версии ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал. Мама в это время находилась в другой комнате.

С начала года с окон выпали 7 детей, сообщают в ДЧС. Из них три ребенка погибли. Спасатели просят родителей быть внимательнее.