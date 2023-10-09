3-летний ребёнок выпал из окна 4 этажа в Шымкенте
Сегодня, 13:23
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Сегодня, 13:23Сегодня, 13:23
117Фото: azh.kz
В Шымкенте 3-летний ребёнок, облокотившись на москитную сетку, упал с 4 этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
"Трёхлетний малыш госпитализирован с сотрясением мозга, тупой травмой живота и закрытым переломом голени. Его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
По предварительной версии ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал. Мама в это время находилась в другой комнате.
С начала года с окон выпали 7 детей, сообщают в ДЧС. Из них три ребенка погибли. Спасатели просят родителей быть внимательнее.