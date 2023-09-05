3 крупных водохранилища построят в Жамбылской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Правительство.

Представляя нового акима активу области, Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время в строительной отрасли, промышленности и сельском хозяйстве региона отмечается положительная динамика.

Глава Правительства подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы в регионе является обеспечение населения и сельского хозяйства водой. В этой связи требуется принять меры по строительству ирригационных сетей, капитальному ремонту водохозяйственных сооружений и вводу новых орошаемых земель, а также активно внедрять водосберегающие технологии.

Он также напомнил, что правительством были выделены необходимые средства на модернизацию гидросооружения в Жасоркене.

"На следующий год мы предусмотрели в бюджете средства на строительство 3 крупных водохранилищ. Также за счет местного бюджета необходимо построить небольшие аналогичные сооружения. В межсезонье нам нужно накапливать и хранить воду", — отметил премьер-министр.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что Правительство продолжает реализацию мер по повышению качества жизни граждан в регионах. В частности, акиматам будут предоставлены дополнительные полномочия в плане использования налогов.

"Процесс управления бюджетом станет более гибким. Соответствующие изменения предусмотрены в проекте нового Бюджетного кодекса", — указал Алихан Смаилов.

В части развития социальной инфраструктуры Алихан Смаилов напомнил, что в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Жамбылской области планируется построить 7 учебных заведений нового формата на 6,5 тыс. детей. Это позволит решить проблемы нехватки ученических мест, трехсменного обучения и ветхих школ.