  • 16 Сентября, 07:15
  • BAIGENEWS

3 человека спасены при пожаре в Костанайской области

Сегодня, 06:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:20
Сегодня, 06:20
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Фото: pixabay.com

Пожарным города Житикара Костанайской области поступил сигнал о пожаре на территории одного из частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Из горящего помещения сотрудниками ДЧС спасены три человека. Пожарным также удалось спасти дом, не допустив дальнейшее распространение огня", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован.

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