3 человека спасены при пожаре в Костанайской области
Сегодня, 06:20
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Сегодня, 06:20Сегодня, 06:20
104Фото: pixabay.com
Пожарным города Житикара Костанайской области поступил сигнал о пожаре на территории одного из частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Из горящего помещения сотрудниками ДЧС спасены три человека. Пожарным также удалось спасти дом, не допустив дальнейшее распространение огня", - сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован.
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