3 человека спасены при пожаре в Костанайской области

Пожарным города Житикара Костанайской области поступил сигнал о пожаре на территории одного из частных домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Из горящего помещения сотрудниками ДЧС спасены три человека. Пожарным также удалось спасти дом, не допустив дальнейшее распространение огня", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован.