Традиционная казахская игра в асыки обретает новую жизнь благодаря энтузиазму одного человека. Ерболат Куанышев, житель Актобе, собрал внушительную коллекцию из более чем 3 000 асыков и теперь мечтает попасть в Казахстанскую Книгу рекордов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В его собрании - не только классические асыки из костей овец и коз, но и уникальные экземпляры, созданные из костей крупного рогатого скота. Некоторые из них он превращает в настоящие произведения искусства - сувениры, резные фигурки и декоративные элементы.

Но этим Куанышев не ограничивается. Сейчас он работает над амбициозным проектом: созданием гигантского асыка, высотой полтора метра и длиной два метра. Скульптура, по его задумке, станет не только символом казахской культуры, но и поводом для возрождения интереса к традиционной игре среди молодёжи.

"Сейчас дети мало интересуются асыками. В отличие от нашего поколения. Я считаю, что эту игру нужно пропагандировать, ведь она включена в список ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества", - делится Ерболат.

Коллекционер надеется, что его проект не только привлечёт внимание к асыкам, но и вдохновит новое поколение казахстанцев изучать и сохранять свою культурную самобытность.

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