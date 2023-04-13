2GIS начинает тестирование сервиса на казахском языке

Фото: "2ГИС Астана"

Cервис 2GIS в тестовом режиме запускает карты и справочник организаций на казахском языке — его уже можно включить в настройках геосервиса, передаёт BaigeNews.kz.

Русский язык также доступен пользователям в Казахстане, сообщают в компании "2ГИС Астана".



"Ранее в 2GIS в Казахстане появился интерфейс на казахском языке — меню, разделы и кнопки. Теперь на казахский язык переведены данные карт и справочника организаций — благодаря этому можно и на госязыке Казахстана искать и находить в 2GIS магазины, аптеки, заведения общепита, учреждения культуры, достопримечательности и другие места. Справочные данные и карты переведены в 41 городе и 1245 населённых пунктах республики.

Пока на казахский язык переведены не все разделы и данные 2GIS в Казахстане — работа над ними продолжается. В ближайших планах, помимо улучшения поиска — перевод личного кабинета компаний, раздела c ответами на технические вопросы о сервисе.

Тестовая версия 2GIS на казахском доступна на сайте 2gis.kz и в мобильном приложении 2GIS в Казахстане.