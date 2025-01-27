Свыше 29 тысяч водителей Алматы привлечены к ответственности в 2024 году за неправильную парковку своих автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Местная полицейская служба сообщает, что на специализированную штрафную стоянку водворено 5 810 транспортных средств. В мегаполисе регулярно проводятся мероприятия по выявлению нарушений правил автопарковки.

"На сегодняшний день на дорогах мегаполиса курсируют более 1,5 млн транспортных средств с учётом иногороднего транспорта. Всего с начала этого года за нарушение правил парковки транспортных средств (статья 597 КоАП РК) к ответственности привлечено 2182 водителя", – отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В полиции также призвали водителей неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.