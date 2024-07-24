Правительство выделило средства на новый автодорожный путепровод в Петропавловске

В целях реализации поручений премьер-министра нашей страны Олжаса Бектенова, данных в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область, принято постановление правительства о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в г. Петропавловске, передаёт BaigeNews.



Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии.



Железнодорожная магистраль разделяет город на две части, и автодорожный путепровод по ул. Караванная ежедневно обслуживает около 16 тыс. автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на данном путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города.



В этой связи, было принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальной, который будет возводиться параллельно с существующим. Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, часть из которых была выделена из местного бюджета.



Следует отметить, в ходе рабочей поездки в СКО в марте текущего года премьер-министр посетил площадку строительства путепровода и ознакомился с ходом работ. Говоря о важности объекта, Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – один из приоритетов работы правительства. Говоря о важности объекта, Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – один из приоритетов работы правительства.