2,9 миллиона тонн зерна нового урожая экспортировали осенью из РК

В ноябре по сети КТЖ впервые погружено свыше 1,4 миллиона тонн зерна нового урожая. 350 тысяч тонн перевезены внутри республики и более миллиона тонн - на экспорт, передаёт BaigeNews.kz.

С сентября по ноябрь перевезено 3,7 миллиона тонн зерна. Это на 45% больше по сравнению с 2023 годом. В том числе 2,9 миллиона тонн направлено на экспорт, что на 51% больше по сравнению с 2023 годом, 793 тысяч тонн - по внутренним сообщениям.

"Экспорт зерна нового урожая демонстрирует положительную динамику: в страны Центральной Азии рост составил 35%, отгрузка в Афганистан увеличена на 58%. Перевозки в направлении Ирана выросли до 356 тысяч тонн против 14 тысяч тонн в прошлом году. В Китай отгружено 445 тысяч тонн согласно мощностям принимающей стороны", - отметили в КТЖ.

Компания обеспечивает беспрепятственный выход зерновых в направлении РФ, а также на новые рынки, такие как Азербайджан, куда за два месяца отгружено 104 тысяч тонн.

Задачи, поставленные правительством, по высвобождению элеваторов за счет передислокации зерна внутри страны, исполняются в полном объёме, за три месяца перевезено 793 тысяч тонн с ростом 29%.

Основные потребители — мукомольные предприятия на юге страны, за ними идут птицефабрики и другие переработчики зерна

В компании отметили, что подвижного состава достаточно, тяговые ресурсы обеспечивают потребности отправителей. Зерновые штабы и группы круглосуточно следят за вывозом зерна нового урожая.